У Польщі суд продовжив арешт колишнього керівника «Укравтодору»

Окружний суд у Варшаві продовжив термін арешту колишнього керівника «Укравтодору», ексміністра транспорту Польщі Славоміра Новака ще на три місяці, до 16 квітня.

Про це 13 січня повідомило Польське радіо.

«В обґрунтуванні суддя вказала, що докази, представлені в заяві прокурора, вказують на високу ймовірність вчинення підозрюваним усіх дій, яких стосується обвинувачення. Суд також поділяє нашу думку щодо ймовірного шахрайства, а також стосовно загрози суворого покарання позбавленням волі», – заявив прокурор Ян Дрелєвський.

Наприкінці липня 2020 року НАБУ повідомило, що колишньому виконувачу обов’язків керівника «Укравтодору» Славоміру Новаку оголосили підозру. Йому інкримінують прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (стаття 368 Кримінального кодексу).

21 липня минулого року прокуратура Варшави також висунула звинувачення Славоміру Новаку, який є громадянином Польщі і очолював «Укравтодор» у 2016-2019 роках.