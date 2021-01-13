Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
14 січня 2021, Київ 00:20
Новини | Політика

У Польщі суд продовжив арешт колишнього керівника «Укравтодору»

Славомір Новак під час засідання уряду України. Київ, 6 лютого 2019 року

Окружний суд у Варшаві продовжив термін арешту колишнього керівника «Укравтодору», ексміністра транспорту Польщі Славоміра Новака ще на три місяці, до 16 квітня.

Про це 13 січня повідомило Польське радіо.

«В обґрунтуванні суддя вказала, що докази, представлені в заяві прокурора, вказують на високу ймовірність вчинення підозрюваним усіх дій, яких стосується обвинувачення. Суд також поділяє нашу думку щодо ймовірного шахрайства, а також стосовно загрози суворого покарання позбавленням волі», – заявив прокурор Ян Дрелєвський.

Наприкінці липня 2020 року НАБУ повідомило, що колишньому виконувачу обов’язків керівника «Укравтодору» Славоміру Новаку оголосили підозру. Йому інкримінують прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (стаття 368 Кримінального кодексу).

21 липня минулого року прокуратура Варшави також висунула звинувачення Славоміру Новаку, який є громадянином Польщі і очолював «Укравтодор» у 2016-2019 роках.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG