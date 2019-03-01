«Новое время» vs ГПУ: суд частково задовольнив апеляційну скаргу редакції

Київський апеляційний суд частково задовольнив апеляційну скаргу редакції «Новое время» щодо доступу до матеріалів видання.

«Скаргу, подану скаржником, задоволено частково; ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 4 лютого 2019 року скасовано в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять комерційну таємницю, та можливості вилучення їх копій», – вказано в повідомленні прес-служби суду за підсумками засідання 1 березня.

У суді пояснили, що йдеться про заборону тимчасового доступу до документів (і їхніх копій), в яких відображені повні анкетні дані та контактні телефони журналіста Івана Верстюка, а також всіх копій «авторських матеріалів», в тому числі, що надсилались на електронні поштові адреси автора.

«В решті ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 4 лютого 2019 року залишено без змін», – вказали у суді.

4 лютого суддя Печерського районного суду Києва Володимир Карабань окремою постановою надав Генеральній прокуратурі доступ до внутрішніх документів редакції «Новое время» і до всіх матеріалів, які надсилав на електронні адреси видання журналіст Іван Верстюк. 13 лютого слідчий ГПУ вручив цю постанову редакції. 18 лютого видання «Новое время» заявило, що Генеральна прокуратура України вимагає доступ до внутрішніх документів редакції.

У свою чергу, у Генпрокуратурі пояснили, що доступ до внутрішніх документів редакції видання «Новое время» потрібен через «розголошення матеріалів досудового розслідування».

Згодом міжнародний «Комітет захисту журналістів» (CPJ) розкритикував українську прокуратуру через тиск на журнал «Новое время». Представництво ЄС в Україні також назвало порушенням свободи рішення суду щодо журналіста «Нового времени».