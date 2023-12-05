Удар РФ по Новогродівці: місцева влада повідомила про виявлення фрагментів тіл, які неможливо ідентифікувати

У Новогродівці під завалами будинку, в який 30 листопада влучила російська ракета, виявили фрагменти тіл, які неможливо ідентифікувати, повідомив начальник Новогродівської міської військової адміністрації Олександр Шевченко.



За його словами, надалі буде проводитись ДНК-експертиза.



В Новогродівці на місці влучання російської ракети в багатоквартирний будинок триває пошуково-рятувальна операція.

Війська РФ вночі 30 листопада поцілили в триповерховий будинок у Новогродівці на Донеччині. Через обстріл загинули дві людини. У МВС повідомляли, що під завалами ще може залишатися родина: 33-річна жінка, 38-річний чоловік і 8-річна дівчинка.

4 грудня, на п’ятий день пошуково-рятувальної операції, під завалами будинку виявили тіло дитини.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Москва, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

В ООН станом на 21 листопада підтвердили щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних людей, понад 560 з яких становили діти, а також більше ніж 18 500 випадків поранення цивільних від початку повномасштабного вторгнення Росії.