У Новорайську на Херсонщині через обстріл сил РФ загинув чоловік – ОВА

У Бериславському районі Херсонщини через російський обстріл є загиблий, повідомив увечері 19 серпня голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Через ворожий обстріл Новорайська загинув чоловік, який в момент атаки перебував на вулиці. Його особу нині встановлюють відповідні служби», – йдеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.