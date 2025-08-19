Лисак: через російський обстріл загинула жителька Нікополя

Через російську атаку загинула жителька Нікополя, заявив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак 19 серпня.

«У Нікополі росіяни вбили жінку. Її життя обірвав ворожий артобстріл. Співчуття рідним загиблої», – повідомив він у своєму телеграм-каналі.

Він додав, що ще одна місцева жителька постраждала, її госпіталізували. У Нікополі пошкоджена п’ятиповерхівка.

Раніше голова області повідомив, що протягом дня 19 серпня тривали російські обстріли Нікопольського району, зокрема, Покровської, Мирівської та Марганецької громад.





У районі пошкоджені сільськогосподарське підприємство, інфраструктура, три приватних будинки, господарська споруда, газогони та лінія електропередач.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



