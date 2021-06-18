Головні новини на ранок 18 червня: непублічний візит Новинського в ОП, штовханина в Раді, перемога збірної України

Олігарх, позафракційний народний депутат Вадим Новинський непублічно відвідував Офіс президента, в Україні за останню добу зафіксували 967 нових випадків COVID-19, депутати поштовхалися у Верховній Раді – про це та інше – в огляді Радіо Свобода.



Новинський в Офісі президента

Олігарх, позафракційний народний депутат Вадим Новинський 27 травня непублічно відвідував Офіс президента. Новинський виїжджав із території Офісу на автомобілі з номерними знаками, які закріплені за іншим авто (так звані номери прикриття), повідомляють журналісти програми «Схеми» (проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA: Перший»).

Перемога української збірної

Збірна України 17 червня перемогла команду Північної Македонії у матчі групового етапу Чемпіонату Європи з футболу (група C), що відбувся в румунському Бухаресті, з рахунком 2-1. Наступний матч збірної України на «Євро-2020» – проти Австрії 21 червня о 19-й годині за київським часом, теж у Бухаресті.

Штовханина в Раді

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков у коментарі Радіо Свобода назвав «неприємною ситуацією» штовханину в парламенті і не виключив, що це питання може розглянути комітет із питань регламенту. 17 червня під час розгляду правок до законопроєкту щодо незалежності Нацради з питань телебачення і радіомовлення у Верховній Раді стався конфлікт між головою парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, «слугою народу» Микитою Потураєвим та фракцією «Опозиційна платформа – За життя».

COVID-19 в Україні

В Україні за останню добу зафіксували 967 нових випадків COVID-19, шпиталізували 585 людей, одужали – 2 312. Померли 50 пацієнтів. Дані вранці 18 червня наводить Міністерство охорони здоров’я.

Нуланд про санкції проти Росії

Санкції, запроваджені Сполученими Штатами щодо Росії через Україну, залишаться чинними. Про це заявила в інтерв’ю Радіо Свобода заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд. «Ми дали чітко зрозуміти, і президент Байден іще раз повторив, що санкції, які були запроваджені проти Росії через Україну, будуть залишатися в силі і не будуть послаблятися, допоки Росія не змінить своєї поведінки щодо України», – зазначила Нуланд.

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