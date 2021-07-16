Головне на ранок: «святкування» відставки Авакова, розмова Байдена і Меркель та нові норми «мовного закону» в дії

У Києві пройшла акція з нагоди відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова; з 16 липня набирають чинності чергові норми закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної»; відносини з Росією і доля газопроводу «Північний потік-2» стали однією з головних тем переговорів лідерів США та Німеччини Джо Байдена та Ангели Меркель.

Активісти біля будівлі МВС відзначили відставку Авакова

У Києві 15 липня пройшла акція з нагоди відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Кілька десятків людей зібралися біля будівлі МВС увечері, щоб, згідно з анонсом організаторів, відсвяткувати відставку Авакова. Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, учасники акції слухали виступи, грали у футбол, танцювали, палили фаєри, і запускали феєрверки.

Верховна Рада України 15 липня підтримала відставку міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Президент України Володимир Зеленський замість Авакова запропонував кандидатуру голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського. Голосування щодо призначення Монастирського заплановане в парламенті на 16 липня.

В Україні відсьогодні починає діяти низка норм «мовного закону»

В Україні з 16 липня набирають чинності чергові норми закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Нові мовін норми стосуються сфери культури і розваг, туристичної сфери, книговидавництва та роботи книгарень, кіновиробництва, демонстрування фільмів в кінотеатрах і на телебаченні.

Як зауважив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, сьогоднішній новий етап втілення норм «мовного закону» забезпечить збільшення присутності державної мови в публічному просторі та зміцнення її статусу як державної.

14 липня Конституційний суд України визнав конституційним закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної», який Верховна Рада ухвалила 25 квітня 2019 року.

Байден сказав Меркель, що енергоресурси не повинні стати зброєю Кремля

Сполучені Штати та Німеччина єдині в своїй опозиції використанню Росією енергоресурсів як зброї проти своїх сусідів, заявив 15 липня під час спільної з канцлером Німеччини Анґелою Меркель пресконференції президент США Джо Байден.

Лідери двох країн з’явилися перед журналістами після переговорів у Білому домі, на яких відносини з Росією і доля газопроводу «Північний потік-2» були однією з головних тем. Президент Байден підкреслив, що він стурбований рішенням Німеччини будувати газопровід.

Під час пресконференції Джо Байден заявив, що він і Анґела Меркель вірять, що Росія не повинна використовувати енергоресурси як геополітичну зброю.

Нинішній візит Анґели Меркель, очевидно, є останнім для неї в ролі канцлера Німеччини. Після виборів у вересні вона залишить посаду.

ВООЗ закликає Китай бути більш відкритим у питанні походження коронавірусу

Голова Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Гебреєсус сподівається на кращу співпрацю та доступ до даних із Китаю в пошуках походження коронавірусу. Гебреєсус заявив 15 липня, що отримання доступу до необроблених даних стало проблемою для міжнародної групи, яка поїхала до Китаю на початку цього року для розслідування причин спалаху.

ВООЗ просить Китай бути прозорим і співпрацювати, особливо щодо інформації, яку організація просила на початку пандемії, сказав голова ВООЗ. Він також наголосив на «тиску», щоб виключити теорію, нібито коронавірус міг випадково поширитися з китайської державної лабораторії в місті Ухань.

Перший етап розслідування ВООЗ у лютому дійшов висновку, що навряд чи вірус вийшов із лабораторії, але експерти заявили, що необхідне подальше дослідження.

«Велика реставрація»: ВР схвалила виділення 1 млрд грн на ремонт культурних пам’яток

Верховна Рада у четвер ухвалила закон про внесення змін до держбюджету на поточний рік щодо спрямування одного мільярда гривень на ремонтно-реставраційні роботи пам’яток культурної спадщини. За відповідний законопроєкт проголосували 263 народних депутати.

Як йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту, ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятках культурної спадщини національного та місцевого значення сприятимуть розвитку культурного потенціалу України, а також створенню умов для розвитку туристичної галузі.

Цьогоріч в Україні почалась реалізація програми «Велика реставрація», в рамках якої протягом трьох років планують реставрувати близько 150 об’єктів історичної і культурної спадщини України.