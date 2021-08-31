Головне на ранок: Зеленський у Вашингтоні, фініш евакуації з Кабула та наслідки негоди в Україні

Президент України Володимир Зеленський розпочав візит до США; Настав крайній термін евакуації людей із Афганістану; Понад 200 населених пунктів залишила в Україні без світла нічна негода.

Зеленський прибув до Вашингтона – ОПУ

Президент України Володимир Зеленський з дружиною прибули до Вашингтона в межах робочого візиту до Сполучених Штатів Америки, повідомила у вівторок пресслужбв Офісу президента.

У повідомленні ОПУ вказано, що візит відбувається на запрошення президента США Джо Байдена.

«На порядку денному візиту – зустріч лідерів двох країн у форматі віч-на-віч та в розширеному складі делегацій. Також відбудеться низка важливих зустрічей президента України з американськими високопосадовцями. Як планується, представники України та США підпишуть низку документів. Програма візиту розрахована на декілька днів і охопить низку міст на Східному та Західному узбережжях США», – йдеться в повідомленні.

Дату прийняття Володимира Зеленського в Білому домі двічі переносили: спочатку зустріч із президентом США Джо Байденом мала відбутись 30 серпня, але згодом її відклали на 31 серпня, вже згодом – на 1 вересня – у зв’язку з ситуацією в Афганістані.

Минула доба на Донбасі: 1 військовий загинув, 2 поранені та 11 обстрілів з боку бойовиків

У зоні бойових дій на Донбасі минулої доби російські гібридні сили 11 разів порушили режим тиші. Як повідомляє штаб операції Об’єднаних сил, один військовослужбовець загинув, інший – зазнав поранення, також, внаслідок підриву на НВП, один військовий має мінно-вибухову травму.

За поточну добу бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає, кажуть військові.

Угруповання «ДНР» та «ЛНР» звинувачують ЗСУ у 4 обстрілах напередодні.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Евакуацію з Афганістану слід продовжити після закриття повітряного коридору – Рааб

Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб закликав країни, які брали участь в евакуації з Афганістану повітряним шляхом, спільно працювати над гарантуванням безпечного виїзду для тих, хто має таке право.

Рааб зробив таку заяву на онлайн-зустрічі міністрів закордонних справ кількох країн, організованій Державним департаментом США. Рааб також сказав, що нове керівництво Афганістану, очолюване рухом «Талібан», слід оцінювати за його діями, а також ти, чи зможуть люди виїжджати з країни і надалі, йдеться у повідомленні МЗС Великої Британії.

Держдепартамент США заявив, що зустріч мала на меті «обговорити узгоджений підхід на майбутні дні та тижні». 31 серпня – крайній термін евакуації людей із Афганістану.

Представники Пентагону раніше заявили, що з початку евакуації з аеропорту Кабула вилетіли понад 122 тисячі людей. Більшість із них залишила країну після того, як таліби встановили контроль над столицею Афганістану.

В Україні через негоду знеструмлені понад 200 населених пунктів – ДСНС

Внаслідок дощу, грози і поривів вітру без світла залишилися 229 населених пунктів у трьох областях України, повідомили в пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За повідомленням, знеструмлені у Київській області 130 населених пунктів, у Чернігівській – 92 та в Кіровоградській – 7.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго, додали в ДСНС.

Минулої ночі сильні дощі пройшли в Київській, Чернігівській і Черкаській областях. ДСНС попереджала про підйом рівня води у річках на заході України.

Футбол: збірна України прибула до Казахстану

Збірна України з футболу 30 серпня прибула до Казахстану, де 1 вересня проведе матч відбірного турніру чемпіонату світу проти національної команди цієї країни.

«31 серпня команда в повному складі проведе офіційне тренування на, знову ж таки, штучному покритті, але вже на місці майбутньої гри – «Астана-Арені». Початок – о 20:30 за місцевим часом (17:30 за Києвом)», – інформує офіційний сайт Української асоціації футболу.

Поєдинок Казахстан – Україна відбудеться 1 вересня, початок – о 17:00 за Києвом.

Після трьох матчів відбірного турніру збірна України має три очки, відстаючи від лідерів групи D, команди Франції, на чотири бали. По два матчі провели збірні Фінляндії (2 очки), Боснії та Герцеговини та Казахстану (по 1 очку).