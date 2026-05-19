В ОАЕ заявили, що дрон, який вдарив по генератору атомної електростанції, запустили з Іраку

Безпілотники, які 17 травня атакували атомну електростанцію «Барака» в Об’єднаних Арабських Еміратах, були запущені з території Іраку – про це Міністерство оборони ОАЕ заявило 19 травня.

За твердженням відомства, два безпілотники були перехоплені, а третій уразив генератор поблизу АЕС «Барака».

Раніше Саудівська Аравія заявила, що того ж дня перехопила та знищила в своєму повітряному просторі три безпілотники, запущені з Іраку.

Іранський Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) широко звинувачують у підтримці іракських ополченців, багато з яких, як вважається, діють під егідою Сил народної мобілізації (СНМ) – іракської групи, що об’єднує підтримувані Іраном шиїтські угруповання. Іракські чиновники засудили напад на об’єкт в ОАЕ.

Читайте також: Трамп заявив, що США можуть завдати нових ударів по Ірану найближчими днями

Тим часом, напівофіційне іранське інформаційне агентство Tasnim 19 травня, посилаючись на неназваних чиновників, повідомило, що Ізраїль атакував АЕС «Барака». Це твердження не вдалося перевірити незалежно.

17 травня по ОАЕ було запущено три безпілотники; два з них перехопили, а один влучив у генератор на атомній електростанції «Барака» поблизу саудівсько-катарського кордону.

Від початку американо-ізраїльських ударів по Ірану 28 лютого Іран, як повідомляється, запустив сотні ракет та безпілотників у напрямку ОАЕ, що завдало шкоди інфраструктурі та призвело до жертв.