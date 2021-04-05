ОАСК: «Партія Шарія» позивається до СБУ

Канцелярія Окружного адміністративного суду Києва зареєструвала позов «Партії Шарія» до Головного управління Служби безпеки України у Києві й Київській області, повідомила 5 квітня пресслужба ОАСК.

«Позивач просить суд визнати протиправними дії ГУ СБУ в Києві й Київській області щодо складення і надсилання до Міністерства юстиції України листа про порушення «Партією Шарія» українського законодавства… Наразі судом вирішується питання відкриття провадження в адміністративній справі», – йдеться в повідомленні.

11 березня в ОАСК повідомили, що Міністерство юстиції подало позов до суду з вимогою заборонити діяльність «Партії Шарія». ОАСК вирішив розглянути провадження у спрощеному режимі. Судове засідання призначили на 6 квітня.

Шарій у своєму відеоблозі заявив про відсутність підстав для заборони його партії, яку вважає «найбільш чистою і законною».

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25 лютого Служба безпеки України оголосила блогера Анатолія Шарія в державний розшук.

Згодом СБУ заявила, що виявила факт внесення завідомо неправдивих даних під час перереєстрації «Партії Шарія» і внесла ці дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Сам Шарій заявив, що для української влади він страшніший, ніж колишній президент України Петро Порошенко.

16 лютого Анатолію Шарію повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – «Державна зрада» і «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками».

Шарій тоді заявив у твітері, що «дякує СБУ за оголошення про підозру», оскільки тепер йому «не потрібно щоразу доводити в ЄС, що всі справи щодо мене – суто політика».