Україна очікує завтра повернення ще 300 українців з полону РФ, списки не коригувалися – штаб

Україна очікує завтра повернення ще 300 українців з російського полону, заявив керівник Секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко.



Водночас він не зміг підтвердити, чи будуть серед них цивільні особи.



«Цей обмін – це домовленість, яка досягнута в Женеві. Ми в комунікації з російською стороною, але, на жаль, списки не коригувалися…Це другий етап одного процесу. Оскільки РФ не могла доставити всіх одразу, було запропоновано два етапи», – розповів він у коментарі журналістам.



За його словами, під час сьогоднішнього етапу обміну до України повернулися 50 важкохворих та тяжкопоранених військових. Більшість сьогодні звільнених перебували у російському полоні з 2024 року.

5 березня Україна повернула з російського полону 200 українських військових. Це перший етап обміну полоненими, про який було достягнуто домовленості на перемовинах у Женеві.

Сьогодні очільник російської делегації на переговорах з Україною та помічник президента РФ Володимир Мединський анонсував в рамках домовленостей у Женеві обмін військовополоненими 5-6 березня 500 на 500 осіб. Українська сторона висловлювала сподівання на обмін найближчим часом, але точних дат не називала.

Попередній обмін відбувся 5 лютого. Тоді Україна повернула з неволі 150 військових і сім цивільних громадян. Це був перший у 2026 році обмін полоненими.

За даними омбудсмена Дмитра Лубінця, на 2 березня з російського полону до України вдалося повернути 6422 українців, 409 з них – цивільні особи.

У лютому президент Володимир Зеленський повідомляв, що у полоні в Росії перебувають близько 7 тисяч українських полонених.



