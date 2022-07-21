Війська РФ знову обстріляли центральний ринок Бахмута – поліція

Російські війська обстріляли центральний ринок Бахмута, повідомляє пресслужба Національної поліції.



«Сьогодні з самого ранку зазнав обстрілу Центральний ринок міста, внаслідок чого відбулося загоряння декількох торгівельних контейнерів на загальній площі 100 кв. м. Пожежу локалізовано та повністю ліквідовано», – йдеться у повідомленні.



Інформація про загиблих і постраждалих уточнюється.

15 липня війська РФ з реактивних систем залпового вогню «Ураган» завдали удару по центру Бахмута. За даними поліції, одну ракету випустили по центральному ринку, ще дві – по житловому кварталу.

За даними Генштабу ЗСУ, на Бахмутському напрямку російські війська ведуть готуються до наступу на Бахмут та заволодіння територією Вуглегірської ТЕС.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

В ООН станом на 12 липня підтвердили 5024 випадки загибелі і 6520 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.