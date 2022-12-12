Російські війська обстріляли Херсон, загинула жінка, четверо травмованих – ОГП

Російські військові 12 грудня обстріляли Херсон і його передмістя, внаслідок обстрілу житлового мікрорайону міста загинула жінка, четверо дістали травм, повідомляє Офіс генерального прокурора.

«Від прицільного влучення снарядів у будинки відбулося загоряння декількох квартир в одній з багатоповерхівок. За попередніми даними, обстріл здійснювався з ракетних систем залпового вогню та артилерії», – ідеться в повідомленні.

Прокурори розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

11 листопада Міноборони України повідомило, що окупований російськими військами з березня Херсон повертається під контроль української армії. Після відходу з міста російські війська почали регулярно обстрілювати Херсон і контрольовану українською владою частину області.