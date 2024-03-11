Обстріл Харківщини: Синєгубов повідомив про чотирьох поранених

Російська армія обстріляла Вовчанську громаду, Куп’янщину та Харківський район після 13 години – про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 11 березня.

«Близько 13:30 під ворожим обстрілом був Вовчанськ. 70-річна жінка отримала поранення. Пошкоджено 8 приватних будинків», – заявив він.

Крім того, під російським обстрілом опинилося село Глушковка Куп’янського району. За попередніми даними обласної влади, поранень зазнали троє цивільних чоловіків, вони госпіталізовані до медичної установи.

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Також російська армія обстріляла село Кутузівка Харківського району керованими ракетами С-300. Даних про постраждалих немає.

Синєгубов зазначає, що інформація про наслідки атаки уточнюється.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.