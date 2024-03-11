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Обстріл Харківщини: Синєгубов повідомив про чотирьох поранених

Олег Синєгубов зазначає, що інформація про наслідки атаки уточнюється
Олег Синєгубов зазначає, що інформація про наслідки атаки уточнюється

Російська армія обстріляла Вовчанську громаду, Куп’янщину та Харківський район після 13 години – про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 11 березня.

«Близько 13:30 під ворожим обстрілом був Вовчанськ. 70-річна жінка отримала поранення. Пошкоджено 8 приватних будинків», – заявив він.

Крім того, під російським обстрілом опинилося село Глушковка Куп’янського району. За попередніми даними обласної влади, поранень зазнали троє цивільних чоловіків, вони госпіталізовані до медичної установи.

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Також російська армія обстріляла село Кутузівка Харківського району керованими ракетами С-300. Даних про постраждалих немає.

Синєгубов зазначає, що інформація про наслідки атаки уточнюється.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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