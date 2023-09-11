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Армія РФ гатила з «Градів» по Нікополю, постраждало троє людей – ОВА

Наслідки обстрілів армією РФ Нікополя, жовтень 2023 року, ілюстративне фото

У понеділок, 11 вересня, російські військові з «Градів» та артилерії двічі атакували Нікополь, повідомив голова Дніпропетровської обласної адміністрації Сергій Лисак.

За словами очільника області, постраждали три людини.

«Це чоловіки 24, 47 і 56 років. У них мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Всі в лікарні в стані середньої тяжкості», – зазначив Лисак.

Також відомо, що руйнувань зазнали магазин, приватне та харчове підприємства. Крім того, місцева влада каже, що зачепило й навчальний заклад, п’ятиповерхівку, господарські споруди та автомобіль.

Російські війська регулярно з різних видів озброєння завдають ударів по Дніпропетровській області. При цьому Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні.

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