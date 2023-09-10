Обстріл волонтерів на Донбасі: двох поранених госпіталізували в Дніпрі – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прокоментував удар по машині волонтерів поблизу Часового Яру в Донецькій області.

«Пряме влучання з ПТРК. Станом на цей час точно відомо, що загинув канадієць Ентоні Ігнат. На жаль, імовірно, теж загинула іспанка Емма Ігуаль. Мої співчуття рідним», – сказав він у вечірньому зверненні 10 вересня.

За словами Зеленського, ще двох поранених – громадянина Німеччини Мавіка Рубена та громадянина Швеції Йохана Матіаса доправили до лікарень у Дніпрі. Там вони отримують «необхідну допомогу».

«Цей російський обстріл знов-таки підтверджує, наскільки близькою є війна проти України для всіх у світі, хто дійсно цінує людське життя і хто вважає спільним моральним обовʼязком людства зупинити терор і перемогти зло», – додав президент.

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Раніше 10 вересня волонтерська організація Road to Relief повідомила про загибель двох своїх волонтерів на Донбасі. Це громадянка Іспанії Емма Ігуаль та канадієць Ентоні Ігнат.

Повідомляється, що напередодні четверо членів команди Road to Relief вирушили зі Слов’янська в напрямку Бахмута, щоб оцінити потреби мирних жителів у регіоні. Після того, як вони проїхали Часів Яр, їхнє авто потрапило під обстріл військ РФ. В результаті чого транспортний засіб перекинувся і загорівся.

Російська сторона повідомлення не коментувала.

Як йдеться на сторінці Road to Relief, організація займається евакуацією цивільних на Донбасі. Ще раніше допомагала цивільному населенню Херсонщини.