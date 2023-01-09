Унаслідок обстрілу ринку в селищі Шевченкове на Харківщині загинули двоє людей, поранені пʼятеро

Російські військові зранку 9 січня завдали удару по ринку в селищі Шевченкове Купʼянського району Харківської області. Унаслідок обстрілу загинули дві жінки, 50 і 60 років. Поранені, за даними голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, пʼятеро людей, у тому числі 13-річна дівчинка.

На місці удару триває розбір завалів.

За повідомленням заступника голови Офісу президента України Кирила Тимошенка, удару завдали російські війська з територію Білгородської області за допомогою зенітно-ракетного комплексу С-300.

Шевченкове розташоване приблизно за 30 кілометрів від російського кордону. Селище було окуповане військами РФ, звільнене у вересні 2022 року.

За даними українських військових, Росія часто використовує ракети С-300 не за прямим призначенням (ракети цього типу мають використовуватися силами ППО), а для обстрілів наземних цілей.