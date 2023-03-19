ОВА: ввечері армія РФ завдала удару по селу на Запоріжжі

Ввечері в неділю, 19 березня, російська армія обстріляла село на Запоріжжі, повідомляє пресслужба місцевої ОВА в телеграмі.

«Вечір для прифронтової Новоданилівки видався гарячим. Рашисти обстріляли село у Пологівському районі, в якому залишились здебільшого люди похилого віку», – повідомляє ОВА.

За інформацією місцевої влади, вогонь армії РФ знищив літню кухню одного з домогосподарств.

«На щастя, власники не проживають у своєму будинку, а евакуювалися у безпечне місце», – уточнили в ОВА.

Також відомо, що зараз на місці обстрілу працюють рятувальники – «вони приборкують пожежу, яка виникла внаслідок ворожої атаки».

24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення до України. До цього з 2014 року вона окупувала частину Донбасу та український півострів Крим. У вересні милого року Москва оголосила про анексію чотирьох українських областей, включаючи Запорізьку. Україна і Захід засудили цю спробу анексії.