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У Павлограді та Новомосковську ліквідували наслідки атаки дронами – влада

У Павлограді та в Новомосковську в неділю, 19 березня, завершили роботи із ліквідації наслідків російської атаки дронами, ілюстративне фото

У Павлограді та в Новомосковську в неділю, 19 березня, завершили роботи із ліквідації наслідків російської атаки дронами, йдеться в повідомленні міського голови Новомосковська Сергія Рєзніка.

За словами мера, надзвичайники закінчили роботи з ліквідації наслідків нічної атаки на об’єкт критичної інфраструктури в місті.

«Дякую за професіональну та самовіддану роботу!», – заявив Резнік.

Крім того, мер міста Павлоград повідомив, що в місті теж закінчили роботи з ліквідації наслідків атаки на об’єкт критичної інфраструктури.

Повітряні сили Збройних сил України повідомили, що за минулі вечір та ніч українськими військами було знищено 11 із 16 «шахедів», запущених РФ по Україні.

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