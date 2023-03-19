Від початку доби війська Росії здійснили один ракетний та сім авіаційних ударів – Генштаб ЗСУ

У неділю, 19 березня, війська РФ здійснили один ракетний та сім авіаційних ударів, йдеться в вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

«Протягом доби здійснив дев’ять обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Російські окупанти цинічно вдарили по житловому будинку у Василівському районі та по об’єктах цивільної інфраструктури Кам’янського Запорізької області», – повідомили в Генштабі.

Крім того, російська армія обстріляла об’єкти цивільної інфраструктури в Донецькій області. «У результаті ворожої атаки є загиблі та поранені, пошкоджено багатоповерхівки, приватні житлові будинки та школи», – уточнили в Генштабі ЗСУ.

До того ж протягом доби Авіація Сил оборони завдала удару по російському зенітно-ракетному комплексу, а також здійснила шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та складу боєприпасів.

«Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили ворожий зенітний ракетний комплекс «Тор» та два райони зосередження окупантів», – підсумували в Генштабі ЗСУ.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Спроби захопити це місто російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ). Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали у січні.