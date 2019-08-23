23 серпня обстрілів на Донбасі не було – штаб ООС

Протягом поточної доби обстрілів позицій підрозділів Об’єднаних сил із боку підтримуваних Росією бойовиків не зафіксовано, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до будь-яких підступних і провокаційних дій противника», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому на фейсбук-сторінці штабу ООС о 19:00 23 серпня.

У штабі нагадали, що минулої доби, 22 серпня, на Донбасі було 13 обстрілів, внаслідок яких були поранені двоє українських військових.

Підтримувані Росією угруповання «ДНР» і «ЛНР» про обстріли на Донбасі 23 серпня на своїх ресурсах не повідомляють.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове припинення вогню, починаючи з півночі 21 липня, так зване «літнє» або «хлібне». Воно, як і попередні, було проголошене як всеосяжне, безумовне, стале і безстрокове. Та, як і всі попередні, воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді порушується постійно, але інтенсивність цих порушень наразі менша, ніж попередніми разами.

Припинення вогню й раніше не раз проголошувалися як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.