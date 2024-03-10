За добу у трьох областях двоє людей загинули, ще 13 постраждали через російські обстріли – влада

Двоє людей загинули, 13 постраждали протягом доби через російські обстріли в Донецькій, Харківській, Херсонській областях, повідомили очільники обласних військових адміністрацій.



Голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін написав, що десять жителів області за добу зазнали поранень, а у Часовому Яру загинув місцевий житель. Філашкін уточнив, що кількість постраждалих вказана без урахування Маріуполя та Волновахи.



Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, артилерійських та мінометних ударів РФ за добу зазнали близько 20 населених пунктів області. Вчора ввечері у селі Волохівка Чугуївського району внаслідок обстрілу загинув 73-річний чоловік. Сьогодні вночі у місті Богодухів війська РФ обстріляли територію оздоровчого табору – пошкоджена господарча споруда, постраждалих немає, наголосив голова ОВА.



Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін зазначив, що минулої доби російські війська обстрілювали Станіслав, Берислав, Олександрівку, Осокорівку, Томарине, Томину Балку, Антонівку, Придніпровське, Садове та місто Херсон.



«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені чотири багатоповерхівки та дев’ять приватних будинків», – написав у телеграмі Проскудін.



За його словами, троє людей зазнали поранень.

Станом на 21 лютого в ООН підтвердили, що внаслідок майже дворічного повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 10 582 людей, ще 19 875 поранені. В організації припускають, що реальна кількість втрат серед цивільних осіб є набагато вищою.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.