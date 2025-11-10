Через атаки РФ минулої доби у чотирьох прифронтових областях загинула людина, ще 12 поранені – влада

Минулої доби через російські атаки у чотирьох прифронтових областях загинула людина, ще 12 поранені, повідомляє місцева влада.

Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, через російські атаки загинула людина, ще семеро поранені. Обстрілів минулої доби зазнали 28 населених пунктів області, зокрема Херсон.

На Харківщині через обстріли у селі Приколотне постраждали 55-річна і 75-річна жінки, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, противник активно застосовував по Харківщині різні види озброєння – 7 БпЛА типу «Герань-2» та 10 БпЛА невстановленого типу – у Куп’янському районі пошкоджені сім приватних будинків, у Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (с. Орілька).

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін заявив, що через агресію РФ минулої доби поранені двоє жителів Донеччини.

На Дніпропетровщині, за даними ОВА, сили РФ, серед іншого, атакували Нікопольщину FPV-дронами й важкою артилерією – постраждала 83-річна жінка.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



