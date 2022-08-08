Через обстріли Сумщини загинула місцева жителька – Живицький

Російські війська обстріляли вісім громад Сумської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький увечері 8 серпня.

«Сьогодні за день росіяни відкривали вогонь по Миропільській, Середино-Будській, Хотінській, Краснопільській, Шалигинській Глухівській, Есманьській та Великописарівській громадах», – заявив він.

Загалом, за даними голови ОВА, протягом дня зафіксували понад 130 прильотів, зокрема, із ствольної та реактивної артилерії, а також мінометів. Також російські війська використовували стрілецьку зброю.

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«На жаль, маємо втрату. Об 11.20 був артобстріл околиць населених пунктів Шалигинської громади. У селі Катеринівка від осколкового поранення в шию загинула місцева мешканка», – повідомив Живицький.

Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською. Регіон фактично щоденно зазнає обстрілів.