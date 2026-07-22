Очільник Міноборони Хмара обговорив із Драпатим перші спільні кроки

Виконувач обов’язків міністра оборони Євгеній Хмара 22 липня повідомив про розмову з новопризначеним головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим.

За словами Хмари, сторони домовилися «бути чесними один з одним» і вирішувати розбіжності в інтересах українських військових. Він вказав на те, що командири бригад та корпусів озвучили конкретні виклики, які стоять перед Силами оборони.

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«Перші наші кроки – підтримати фронт, посилити підтримку партнерів, максимально переносити війну на землю агресора. Для цього забезпечимо стабільний та гнучкий доступ бойових частин до ефективних засобів, зокрема далекобійних, розвиток технологій та асиметричних рішень», – заявив Хмара.

Очільник Міноборони назвав незмінною метою забезпечити технологічну перевагу української армії над Росією та максимальне збереження життя людей за рахунок технологічних змін:

«Маємо масштабувати те, в чому вже ефективні: deep strike та middle strike, НРК та інші рішення, які зберігають життя воїнів та ефективніше знищують противника».





Хмара зазначив, що має спільну з Драпатим позицію щодо розвитку Сил оборони, яку підтримує президент Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 21 липня повідомив, що новим головнокомандувачем Збройних сил України стане Михайло Драпатий. За словами Зеленського, Михайло Драпатий, в.о.міністра оборони Євгеній Хмара й інші командири «мають підготувати та представити на затвердження оновлену стратегію нашої оборони, кроки на продовження реформи корпусної системи, виконання тих запитів бойових командирів на постачання зброї».