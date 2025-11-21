ОВА: російські БпЛА продовжують атакувати Одещину – постраждала людина, є пошкодження

Російські війська ударними БпЛА продовжує атакувати Одещину, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.



За його словами, є ще кілька випадків падіння уламків та влучань без детонації. Постраждала щонайменше одна людина, але дані про постраждалих уточнюються.



«В Одесі пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, гаражі. Також зафіксовано падіння уламків на відкритій території в сільській місцевості», – написав він у телеграмі.



Раніше Кіпер писав, що зранку 21 листопада під час повітряної тривоги в Одесі та області було падіння уламків або влучання без детонації. Зокрема, в приватному житловому секторі, що через атаку РФ були пошкоджені дах та фасад будинків.

За даними влади, в Одесі через нічну російську атаку постраждали п’ятеро людей, серед них є дитина, є пошкодження.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



