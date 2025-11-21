Повітряні сили ЗСУ: вночі війська РФ атакували Україну 115 БпЛА, є влучання на 12 локаціях

У ніч на 21 листопада війська РФ атакували 115 ударними БпЛА, близько 70 із них – «Шахеди», повідомляє у телеграмі пресслужба Повітярних сил ЗСУ.



За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряна оборона знешкодила 95 російських безпілотників.



Українську військові зафіксували влучання 19 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на чотирьох локаціях. Найбільше постраждали об’єкти цивільної інфраструктури та приватні домогосподарства на Чернігівщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Одещині.

В Одесі через російську атаку постраждали п’ятеро людей, серед них є дитина, є пошкодження. Також російські війська пізно ввечері 20 листопада атакували Запоріжжя. За останніми даними влади, загинули п’ятеро людей, ще вісім –травмовані.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.