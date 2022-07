В ООН спростували коментар неназваного джерела для The New York Times про обстріл Одеського порту – МЗС

Міністерство закордонних справ України повідомляє, що в Організації Об’єднаних націй спростували коментар неназваного джерела для видання The New York Times про обстріл Одеського порту.

«Вчора The New York Times опублікувала провокативну новину, українські ЗМІ її передрукували. Нібито неназване джерело в ООН стверджує, що ракетним ударом по порту Одеси РФ технічно не порушила зернову угоду, підписану в Стамбулі. Мовляв, Росія не обіцяла не обстрілювати ті частини українських портів, які напряму не задіяні в експорті зерна. М’яко кажучи, нас така позиція здивувала. По-перше, вона дисонує із заявою генерального секретаря Антоніу Ґуттеріша, який беззастережно засудив обстріл Одеського порту. По-друге, одностайною була і міжнародна спільнота, яка чітко вказала на порушення Росією своїх зобов’язань в рамках забезпечення безпечного функціонування портової інфраструктури для експорту зернових. Ми одразу звернулися до керівництва ООН за роз’ясненнями. Сьогодні ми отримали запевнення, що неофіційний коментар «неназваного джерела» для The New York Times не відображає позицію ООН. Лише заява генсекретаря Ґуттеріша відображає позицію організації», – повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

У фейсбуці він зазначив, що через такі «неназвані джерела» був запущений «провокативний наратив».

«Це було зроблено зумисно або незумисно – питання відкрите», – додав Ніколенко.

Напередодні у мережі активно ширився коментар «неназваного посадовця ООН» виданню The New York Times. Він буцімто сказав, що Росія своїм ракетним ударом по порту Одеси «можливо технічно не порушила» підписані у Стамбулі домовленості щодо розблокування експорту зерна з України морським шляхом. Вказувалась теза про те, що РФ начебто не зобов’язувалась утриматися від ударів по тих частинах українських портів, які напряму не залучаються для експорту зерна.

Росія 23 липня атакувала Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу «Калібр». Українська сторона повідомляла, що дві ракети були збиті силами протиповітряної оборони, дві – влучили в об’єкти інфраструктури порту. Повідомлялося про пожежу на насосній станції порту.

У Міністерстві закордонних справ України засудили удар і наголосили, що він ставить під сумнів зобов’язання, які взяла на себе Росія, підписавши 22 липня в Стамбулі угоду, що має розблокувати експорт зерна з України.

Удар по Одесі також засудила посол США в Україні Бріджіт Брінк та Держдепартамент США.

МЗС та Міноборони РФ заявили, що завдали удару по військових цілях.