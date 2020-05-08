Одеса: приватна компанія заявляє про початок випробувань ліків від наслідків COVID-19

В Одесі розпочалися клінічні випробування препарату «Біовен», який може бути долучений до протоколу лікування пацієнтів із COVID-19. Про це повідомив керівник управління клінічних досліджень виробника препарату, ТОВ «Біофарма Плазма» Андрій Рибаков.

Початок випробування також підтвердила начальниця відділу організації медичної допомоги дорослому населенню міста міського департаменту охорони здоров’я Одеса Алла Калієва, передає кореспондент Радіо Свобода. Вона також зазначила, що одеські лікарі готові до проведення випробувань.

Також очікується, що випробування пройдуть в Києві, у Львові та Білій Церкві. Планується, що в них братимуть участь 100 осіб.

«Ми розпочали клінічне випробування препарату «імуноглобуліну» для внутрішньовенного введення в комплексі терапії важкої форми пневмонії, що викликана коронавірусною інфекцією COVID-19 / SARS-CoV-2. Йдеться саме про важку форму пневмонію, яка пов’язана з дихальною недостатністю. Результати, які ми отримуємо, можуть позитивно вплинути на такі параметри – швидкість одужання, потрібність у вентиляції легень, перебування пацієнта в інтенсивній терапії, а також зменшення летальних випадків», – заявив Рибаков.

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У випадку успішних випробувань, препарат може бути включений в протокол лікування COVID-19 від міністерства охорони здоров’я.

Випробування будуть проходити за рахунок «Біофарма Плазма» – це стандартна процедура в таких випадках, говорить представник компанії. Перші результати очікуються в серпні-вересні 2020 року, а взагалі випробування триватимуть протягом року.

«Біовен» – це препарат з донорської плазми, він використовується для лікування первинних і вторинних імунодефіцитів, а також бактеріальних і вірусних пневмоній.

В компанії вважають, що препарат може допомогти організму впоратись із «цитокіновим штормом», який буває у важко хворих на коронавірусну хворобу: у цьому стані імунна система не може впоратися із вірусом та починає стимулювати саме себе для гіперактивності. Цей «шторм» дестабілізує функціонування легень і саме із цим ускладненням «Біовен» має допомогти пацієнту.

Клінічні дослідження планують здійснювати тільки за письмовою згодою пацієнтів.

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В Одесі «Біовен» вже використовувався для лікування двох пацієнтів, розповіли Радіо Свобода в міському департаменті охорони здоров’я. Їм довелося купувати дорогий препарат за власні кошти, оскільки він не входив до протоколу лікування. Як розповідало Радіо Свобода, одному з них два дні лікування коштували понад 20 тисяч гривень, більша частина коштів пішла саме на «Біовен».

Пізніше у інтерв’ю регіональному виданню «Пушкінська.net» чоловік розповідав, що після обговорення лікування «Біовеном» в ЗМІ та соціальних мережах, лікарі припинили пропонувати пацієнтам дорогі ліки – кожна порція коштувала близько 9 тисяч гривень.

Раніше від «Біовену» відмовився так званий одеський «нульовий пацієнт» – йому не рекомендував це робити американській сімейний лікар через супутні захворювання.

Станом на 8 травня в Одеській області із підтвердженим діагнозом COVID-19 лікується 583 особи, одужало 23 людини, зафіксовано п’ять летальних випадків.