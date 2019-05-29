В Одесі відкрився центр психологічної реабілітації військових

В Одесі 29 травня відкрився психологічно-медичний центр на базі Південноукраїнського національного педагогічного університету імені Ушинського. Як передає кореспондент Радіо Свобода, тут викладачі вищу допомагатимуть в реабілітації ветеранам і учасникам бойових дій на сході України.

За словами проректора Сергія Тронька, раніше таку реабілітацію проводили на базі університету, а тепер будуть в центрі.

«Ми набираємо групи по 30 людей, з якими працюють 10 викладачів за затвердженою програмою. Вона сумісна із Університетом Nord королівства Норвегія. По закінченню ми видаємо освітні документи і міжнародні сертифікати – вони готуються за програмою «Менеджмент малого бізнесу». При бажанні відкрити свою справу вони знатимуть весь алгоритм. Психологи та юристи працюють із ними в процесі», – повідомив Тронько, і додав, що за 4 роки через центр пройшло 450 людей.

Проводити реабілітацію викладачі розпочали в результаті співпраці із Міжнародним фондом соціальної адаптації за програмою «Україна-Норвегія». Також в роботі беруть участь представники громадської організації Одеський чорноморський центр конверсії військових кадрів.

​На відкриття центру також приїхала міністр у справах ветеранів Ірина Фріз.

«Дуже важливо, що в цьому центрі застосована модель, яка працює в США, коли практична база поєднана із науковою. Студенти і викладачі мають можливість втілювати свої програми і практики безпосередньо на практичній базі реабілітаційного центру. Ця практика довела свою ефективність в США, де найбільші шпиталі розташовані поблизу великих університетів і в них є поєднання науки і практики», – заявила Фріз на відкритті центру.

Міністерство оборони США на відкритті центру представляла головний радник з питань реабілітації військових та соціального забезпечення ветеранів, доктор Шеріл Мішел.

​«Їм (військовим – ред.) потрібно допомагати у поверненні до їхнього звичайного життя, ставитися до них як до особистостей. Із їхнім посттравматичним синдромом треба працювати до того, як він перетвориться на розлад. Я була в Україні в 2015 році і бачила, як Міністерство оборони працювало із тими, хто потребував реабілітації. Цього разу я в Україні вже п’ять місяців і я вражена прогресом, який я побачила за ці роки», – заявила Мішел.

Українське військове командування активно співпрацює із американськими військовими, створює програми з реабілітації і певним чином змінює освіту в сфері реабілітації, додала експерт.

Психологічно-медичний центр на базі Південноукраїнського національного педагогічного університету імені Ушинського в Одесі відремонтували за кошти Європейського командування Збройних сил США, роботи курував представник американських військово-морських сил, інженер Хосе Ернандез.