На Одещині теробороні виділять приміщення колишнього дитячого табору та інші приміщення

Одеська територіальна оборона отримує додатково ще три приміщення в обласному центрі та інших населених пунктах. Про це, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, повідомив голова обласної ради Григорій Діденко.

«Постійно відпрацьовуємо це питання із територіальною обороною. В Одесі буде виділятись ще два приміщення, працюємо також по Березівці, де буде ще одне приміщення. Працюємо по решті районів і, де потрібно, будемо виділяти. У Малодолинському будемо виділяти колишній табір відпочинку для розміщення, а в Одесі – у видавництві «Чорномор’я» та в одному з адміністративних приміщень», – заявив Діденко.

15 лютого 2022 року на сесії Одеської обласної ради депутати проголосували за передачу в оренду територіальній обороні трьох приміщень – двох у центрі Одесі, колишнього готелю та обласного військкомату, та одного в Подільську, загальною площею до 10 тисяч квадратних метрів.

З обласного бюджету на територіальну оборону виділили 14,5 мільйона гривень. З міського бюджету Одеси на тероборону та добровольчі загони виділили 20 мільйонів гривень на 2022–2023 роки. Більшу частину коштів (понад 13 мільйонів) планують виділити вже у 2023 році.

На території регіону зараз розташована 122-га бригада територіальної оборони, яка складається з семи батальйонів. За словами голови Одеської обласної державної адміністрації Сергія Гриневецького, підрозділ укомплектовано особовим складом на 60%.

11 лютого під час засідання РНБО головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що в деяких регіонах, зокрема на Одещині, чиновники та представники тероборони не визначилися з пунктами постійної дислокації територіальної оборони. Президент Володимир Зеленський у відповідь зазначив, що в очільників держадміністрацій цих регіонів є два тижні, щоб змінити ситуацію.