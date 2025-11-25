На Одещині через удар РФ пошкоджені об’єкти енергетичної і портової інфраструктури, 6 постраждалих – ДСНС

На Одещині внаслідок нічного російського удару постраждали шестеро людей, серед них – двоє дітей, повідомила вранці 25 листопада Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Учора ввечері та вночі російські війська знову атакували Одеську область. Через влучання виникли пожежі на об’єктах енергетичної та портової інфраструктури. Під час ліквідації наслідків рятувальні роботи ускладнювалися повторними сигналами повітряної тривоги», – йдеться в повідомленні.

Схожі дані навів очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. За його словами, на об’єктах портової й енергетичної інфраструктури, де на окремих ділянках виникли пожежі, пошкоджене обладнання.

«Усім постраждалим надано необхідну медичну допомогу. Рятувальні й аварійні служби продовжують працювати на місцях, ліквідовуючи наслідки чергового російського удару по мирній Одещині», – додав Кіпер.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.