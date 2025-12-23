В Одеському порту ударом РФ пошкоджене цивільне судно під прапором Лівану з українською соєю – віцепрем’єр

В Одеському порту внаслідок російського удару 23 грудня пошкоджене цивільне судно під прапором Лівану, яке перевозило українську сою, повідомив віцепрем’єр із відновлення – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

«Під ворожим ударом знову Одещина й портова інфраструктура. Пошкоджені цивільні склади, критичні енергетичні об’єкти. Також внаслідок нічного обстрілу в Одеському порту пошкоджено цивільне судно під прапором Лівану, яке перевозило українську сою. На щастя, обійшлося без постраждалих. Триває ліквідації наслідків обстрілу», – йдеться в повідомленні.

Адміністрація морських портів України зазначила, що внаслідок російського удару також є пошкодження і в порту Рені: постраждали адміністративні будівлі й портова інфраструктура.

Голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер раніше сьогодні повідомляв, що внаслідок чергової масованої атаки російськими ударними БпЛА по півдню Одещини, у постраждалих районах зафіксовано пошкодження енергетичної, портової, транспортної, промислової і житлової інфраструктури.

«Внаслідок ударів в одному з районів пошкоджено цивільний суховантаж і складське приміщення. Зайнявся дах у двоповерховому житловому будинку та пошкоджено гараж. Пожежі оперативно ліквідовані рятувальниками. В іншому районі в результаті удару пошкоджено вікна та дахи у 122 приватних будинках та скління у ще трьох багатоповерхових. Ушкоджено порожнє складське приміщення», – написав Кіпер у телеграмі.

Постраждалих, за його словами, немає.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.