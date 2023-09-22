У Повітряних силах попередили про рух ракет у напрямку Одещини (відбій)

У південних областях України в ніч проти 23 вересня оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах Збройних сил України попередили про рух групи ракет у сторону Одещини.

«Загроза застосування ракетного озброєння для південних областей», – попередили українців військові та попросили перебувати в укриттях.

Згодом у соцмережах повідомили про вибухи в Одеській області. Офіційних коментарів від влади ще не надходило.

За даними місцевого видання «Думська», область могли атакувати протикорабельними ракетами типу «Онікс».

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав мешканців Білгород-Дністровського району перебувати в укриттях до закінчення тривоги.

Об 00.55 на півдні оголосили відбій повітряної тривоги.

Після виходу із Чорноморської зернової ініціативи Росія посилила обстріли південних областей України, атакуючи ракетами чи дронами українські порти, зокрема дунайські Рені та Ізмаїл.