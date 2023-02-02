В Одеській ОВА тривають обшуки через підозру в хабарництві щодо одного з посадовців – прокуратура

Заступника начальника одного з управлінь Одеської обласної військової адміністрації викрили в отриманні неправомірної вигоди, повідомляє Офіс генерального прокурора 2 лютого.

«За даними слідства, посадовець вимагав 60 000 доларів США за отримання товариством дозволу на виділення в оренду земельних ділянок розміром 4 та 1 га на узбережжі річки Дунай в місті Рені Одеської області. Правоохоронці викрили посадовця біля приміщення Одеської ОВА під час одержання 40 000 доларів США – першої частини від обумовленої суми», – повідомляє пресслужба відомства.

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За повідомленням, за місцем роботи та проживання посадовця тримають обшуки, вирішується питання щодо повідомлення про підозру.

Досудове розслідування здійснюються Національна поліція та Національна поліція за оперативного супроводу СБУ.

Раніше стало відомо про затримання мера Рені та депутата міської ради.

За даними правоохоронців, посадовці вимагали 100 тисяч доларів за «сприяння» виділенню земельної ділянки в оренду під складські приміщення.