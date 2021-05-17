З бюджету виплатили одноразової допомоги по 8 тисяч на 1 мільярд гривень – Кабмін

Станом на 17 травня на виплати постраждалим від карантинних обмежень з бюджету виплатили 1 мільярд гривень, повідомляє Кабінет міністрів.

За даними уряду, допомогу отримали 125 тисяч найманих працівників та підприємців, чия робота була тимчасово припинена через «червоний» рівень обмежень.

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«Зокрема, виплати вже отримали 75 856 найманих працівників та 49 144 фізичних осіб-підприємців. У регіональному розрізі найбільше виплат вже отримали підприємці та наймані працівники у Києві (понад 206 мільйонів гривень), Львівській (майже 107 мільйонів гривень) та Харківській (90 мільйонів гривень) областях», – повідомляють у пресслужбі з посиланням на міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка.

За словами Петрашка, програма підтримки працювати впродовж 2021 року для всіх регіонів, які потрапляють до червоної зони.

Верховна Рада 30 березня ухвалила президентський закон про фінансову допомогу ФОПам під час карантину. 6 квітня Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний законодавчий акт. Закон набув чинності 9 квітня.