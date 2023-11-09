Офіс Зеленського не дає рекомендацій Раді – Подоляк про обмеження доступу журналістів до парламенту

Чи відкривати доступ журналістів до парламенту, має вирішити Верховна Рада, а Офіс президента не дає рекомендацій депутатам щодо ухвалення тих чи інших рішень. Про це 9 листопада в ефірі Радіо Свобода (програма «Свобода LIVE») заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк під час обговорення спецрепортажу «Що приховують депутати?» (проєкт «Схеми»).



«Це законодавча гілка влади, і вони свій регламент самі для себе встановлюють, зважаючи на те, які ризики для них є. Вони, безумовно, можуть подискутувати в залі це питання і ухвалити відповідне рішення. Не зовсім коректно буде, якщо Офіс президента даватиме рекомендації всім гілкам влади ухвалювати чи не ухвалювати якісь рішення… Ми не даємо публічних ніяких рекомендацій законотворчому органу, він сам ухвалює ті чи інші рішення», – зазначив він.





Водночас, наголосив Подоляк, його позиція – «журналісти мають право ставити будь-які запитання, працювати будь-де і отримувати всі відповіді». На уточнювальне запитання, чи хотів би він, щоб Верховну Раду відкрили для роботи ЗМІ, відповів: «Безумовно».



«Я навпаки вважаю, що чим більше ти прозорий, тим менше є спекулятивних якихось можливостей тебе в чомусь звинуватити. Але знову ж таки це внутрішня дискусія парламентарів, вони ухвалюють рішення, і хай воно так працює, як вони вважають за потрібне», – сказав Михайло Подоляк.



Апарат Верховної Ради на запит «Схем» (Радіо Свобода) не надав документ, на підставі якого журналістам обмежили доступ до парламенту та висвітлення роботи народних депутатів. У парламенті пояснили це тим, що такий документ «не створений», а голова Верховної Ради Руслан Стефанчук попросив більше часу, щоб «уточнити це питання».