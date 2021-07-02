Головне на ранок: перше читання закону про олігархів, Туреччина поза конвенцією про захист жінок і селище на Донбасі стало Нью-Йорком

Рада ухвалила за основу законопроєкт про олігархів

Верховна Рада України на позачерговому засіданні 1 липня ухвалила за основу законопроєкт №5599 «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)». За це рішення проголосували 275 депутатів.

Закон передбачає, що рішення про визнання особи олігархом ухвалюватиметься Радою національної безпеки і оборони України на підставі подання Кабінету міністрів України, члена РНБО, Національного банку України, Служби безпеки України або Антимонопольного комітету України. Також документом встановлено, що визнані олігархами особи будуть зобов’язані подавати декларацію, а публічний службовець у разі контакту з особою, включеною до реєстру олігархів, або її представником, буде зобов'язаний подати декларацію про контакти.

4 червня Зеленський заявив, що збирається винести на всеукраїнський референдум питання про статус олігархів.

Штаб ООС: на Донбасі минулої доби було 26 обстрілів, поранений військовий

Український військовий поранений на Донбасі 1 липня внаслідок обстрілів із боку підтримуваних Росією бойовиків, повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил. У військового – осколкові поранення, його доправили до лікарні, стан пораненого – середньої тяжкості.

За даними пресцентру, минулої доби на Донбасі зафіксували 26 порушень режиму припинення вогню. Підтримувані Росією сили також здійснили обстріл об’єктів цивільної інфраструктури і приватного сектору Авдіївки. Станом на 7:00 2 липня зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню. Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає.

Підтримувані Росією угруповання «ДНР» і «ЛНР» звинуватили українських військових в обстрілах своїх позицій минулої доби.

Рада перейменувала на Нью-Йорк прифронтове селище на Донбасі

1 липня українські парламентарі ухвалили постанову, яка повертає селищу міського типу Новгородське Донецької області історичну назву Нью-Йорк. У пояснювальній записці вказано, що перейменування селища Новгородське ініційоване його жителями з метою повернення населеному пункту його історичної назви.

Селище міського типу Нью-Йорк було перейменовано на Новгородське Президією Верховної Ради України 19 жовтня 1951 року.

Туреччина офіційно вийшла зі Стамбульської конвенції про захист жінок від насильства

Туреччина офіційно вийшла з визначального міжнародного договору «Про запобігання і протидію насильству стосовно жінок і домашньому насильству й боротьбу з цими явищами», відомого як Стамбульська конвенція. Цей крок різко засудили правозахисники. Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, який видав указ про припинення участі його країни в цій конвенції Ради Європи в березні, і нині наполягав, що цей крок не стане кроком назад для захисту жінок, і оголосив власний загальнодержавний План дій для боротьби з насильством проти жінок. Цей план передбачає такі цілі, як перегляд практики судочинства, поліпшення служб захисту чи збір даних про насильство над жінками. Але тисячі людей вийшли на демонстрації в низці міст Туреччини.

Мільярдер Безос візьме в космічний політ 82-річну супутницю, яка не полетіла в 1960-і

Засновник компанії Amazon, американський мультимільярдер Джефф Безос повідомив, що в короткий політ у космос разом із ним полетить 82-річна Воллі Фанк, яка ще в 1960-і роки пройшла тренування на астронавтку, але так і не полетіла в космос. Як повідомила одна з компаній Безоса, Blue Origin, яка розробляє його космічний корабель, Фанк буде на борту 20 липня як «почесна гостя», разом із самим Безосом, його братом Марком і ще не відомою особою, яка стане переможцем доброчинного аукціону за право злетіти в космос. Усі четверо будуть пасажирами корабля.

Суборбітальний (без оберту навколо Землі) політ ракети Безоса, названої New Shepard, що має вертикальний зліт і посадку, запланований протривати 10 хвилин. Ракета названа в честь Алана Шепарда, який став 1961 року першим американцем у космосі.

Встановлюйте оновлений застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети на платформах iOS та Android.