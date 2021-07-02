Штаб ООС: на Донбасі минулої доби було 26 обстрілів, поранений військовий

Український військовий поранений на Донбасі 1 липня внаслідок обстрілів із боку підтримуваних Росією бойовиків, повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

У військового – осколкові поранення, його доправили до лікарні, стан пораненого – середньої тяжкості.

За даними пресцентру, минулої доби на Донбасі зафіксували 26 порушень режиму припинення вогню. Зокрема, бойовики вели обстріли з артилерії калібру 122 мм, мінометів 120-го та 82-го калібрів, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів, а також застосовували безпілотний літальний апарат для скидання пострілів ВОГ-17.

Підтримувані Росією сили також здійснили обстріл об’єктів цивільної інфраструктури і приватного сектору Авдіївки, йдеться в повідомленні. Військові не уточнюють, чи є внаслідок цього обстрілу руйнування і поранені.

«На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь», – заявили у штабі ООС.

Станом на 7:00 2 липня зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню. Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає, йдеться в повідомленні.

Підтримувані Росією угруповання «ДНР» і «ЛНР» звинуватили українських військових в обстрілах своїх позицій минулої доби.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців. З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.

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