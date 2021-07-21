Головне на ранок: активісти пікетували МВС у річницю загибелі Шеремета, Україну накривають дощі, Безос злітав до межі космосу

Під будівлю МВС у річницю загибелі журналіста Павла Шеремета прийшли протестувальники, сьогодні Україна перебуватиме в полоні дощів, мільярдер Безос здійснив вдалий політ до межі космосу.

«Шукайте справжніх убивць!» – активісти пікетували МВС у річницю загибелі Шеремета

У п’яту річницю вбивства журналіста Павла Шеремета в Києві 20 липня біля будівлі МВС відбулася акція «Шукайте справжніх вбивць!». У заході взяли участь близько сотні людей, серед яких були адвокати обвинувачених у справі.

Учасники мітингу встановили перед будівлею МВС транспарант зі своїми вимогами та картонними силуетами обвинувачених. Зокрема, вони наполягають на внутрішньому розслідуванні в Національній поліції та покаранні відповідальних за, як вони вважають, фальсифікацію справи. Активісти вимагають передати справу іншим органам досудового розслідування.

Наприкінці акції запалили фаєри. Акція завершилася мирно

Журналіст Павло Шеремет, який на той час працював в інтернет-виданні «Українська правда», загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля, в якому він був, у центрі Києва.

Справа перебуває в суді з вересня 2020 року. Підозрюваних троє: дитячий кардіохірург і волонтер Юлія Кузьменко, медсестра парашутно-десантного батальйону Яна Дугарь і ветеран АТО, військовослужбовець Андрій Антоненко. Всі вони заперечують причетність до вбивства.

По всій Україні сьогодні очікуються дощі та грози

У середу, 21 липня, у всіх регіонах України очікуються дощі та грози, попередили у Гідрометцентрі.

«21 липня грози, вночі у західних, вранці та вдень у північних і центральних областях значні дощі, у південних областях місцями град; вдень в країні пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)», – мовиться у повідомленні.

Сьогодні у столиці також прогнозують дощі, температура повітря складатиме +21…23 градуси.

Тим часом в Україні внаслідок негоди минулої доби знеструмлено 838 населених пунктів.

Франція та Британія посилюють контроль за незаконною міграцією

Франція та Велика Британія домовилися посилити патрулі на узбережжі Ла-Маншу, а також інвестувати у технології. Таким чином влада обох країн хоче перешкодити човнам, які перевозять мігрантів, дістатися британських берегів.

Франція збирається подвоїти чисельність поліції на північному узбережжі, між містами Булонь і Дюнкерк і навколо порту Дьєпп, а також посилить повітряні патрулі.

Лондон зі свого боку допоможе з фінансуванням притулків для мігрантів у Франції, зокрема інвестує протягом року 62,7 мільйона євро.

У Франції поінформували, що з минулого року вона загалом перехопила 7500 мігрантів, які прямували до Британії.

У свою чергу, Міністерство внутрішніх справ Сполученого королівства повідомило, що 19 липня Ла-Манш перетнули щонайменше 430 мігрантів, що є рекордом для одного дня. Від початку року протоку перетнули 8452 нелегальних мігранти – це більше, ніж за весь 2020 рік.

Китай: внаслідок повені загинули щонайменше 12 людей

У китайському Чженчжоу внаслідок повені загинули щонайменше 12 людей. Про це повідомляють державні ЗМІ. У місті, де живуть понад 10 мільйонів людей, за останні дні пройшли сильні зливи, які викликали повінь – затопило вулиці та станції метро. За даними агентства «Сіньхуа», понад 100 000 людей були переселені в більш безпечні райони. За прогнозами, зливи у Чженчжоу триватимуть до ночі 21 липня.

Вночі влада заявила, що повінь викликала 20-метрову пробоїну у греблі Іхетань в місті Лоян, і що гребля «може обвалитися в будь-який момент».

Для боротьби з повенями та проведення рятувальної інформації у цей район направили китайську армію.

Безос успішно приземлився після польоту до межі космосу

Американський бізнесмен і мільярдер Джефф Безос вперше вилетів у космос, а потім успішно повернувся на Землю на борту ракетного корабля New Shepard, який належить його компанії.

До засновника Amazon і найбагатшої людини у світі приєдналися його брат Марк Безос, 82-річна авіаторка Уоллі Фанк та 18-річний Олівер Демен.

Екіпаж з чотирьох осіб подорожував близько 10 хвилин 20 секунд. Перш ніж ракета приземлилася назад на Землю, пасажири провели три-чотири хвилини в невагомості в суборбітальному просторі перед тим, як їхня капсула з великими вікнами опустилася з парашутом у пустелі в Техасі неподалік від місця запуску.

Безос заснував свою космічну компанію Blue Origin у 2000 році, щоб втілити мрію про розширення космічних польотів для туристичних цілей. Раніше політ до межі космосу вже здійснив засновник Virgin Річард Бренсон.