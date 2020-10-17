Першого заступника міського голови на Луганщині затримали за хабар – прокуратура

Першого заступника міського голови на Луганщині затримали під час отримання неправомірної вигоди, заявили 17 жовтня в Офісі генерального прокурора.

«За даними слідства, посадовець вимагав від товариства з обмеженою відповідальністю «відкат» у розмірі 10% за визнання підприємства переможцем тендеру та укладення договорів на виконання робіт з благоустрою території міста. Він отримав від місцевого підприємця 46 тисяч гривень хабаря за підряди на капітальний ремонт тротуару та облаштування скейт-парку», – йдеться в повідомленні.

За даними ОГП, чиновника затримали «у службовому кабінеті під час одержання усієї суми неправомірної вигоди».

Слідчі дії тривають, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу, заявили в ОГП.

Про те, заступником мера якого міста є затриманий, не повідомляють.

За повідомленням ОГП, слідчі дії проводили Головний відділ боротьби з корупцією й організованою злочинністю ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях і Рубіжанський відділ поліції ГУ Нацполіції в Луганській області за процесуального керівництва Сєвєродонецької місцевої прокуратури.