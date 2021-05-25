У «справах Майдану» повідомлено про підозру ексінспектору ДАІ – ОГП

В Офісі генерального прокурора заявили про повідомлення про підозру колишньому інспектору сектору організації дорожнього руху одного з відділів ДАІ у Києві через незаконне перешкоджання проведенню мітингів і демонстрацій, а також у складанні завідомо неправдивого офіційного документа.

«За даними слідства, колишній правоохоронець 14 січня 2014 року склав протокол стосовно особи про нібито вчинення адмінправопорушення щодо невиконання водієм вимоги про зупинку під час автопробігу 29 грудня 2013 року від вул. Хрещатик м. Києва до резиденції колишнього президента України в селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області. У подальшому на підставі цього протоколу суд притягнув особу до адміністративної відповідальності та позбавив права керування транспортним засобом», – йдеться в повідомленні ОПУ.

У відомстві додали, що насправді притягнутий до відповідальності чоловік не брав участі в автопробігу та взагалі не мав водійського посвідчення, про що було відомо правоохоронцю на момент складання протоколу.

21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан. Він став відповіддю на рішення влади зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести набули більших масштабів після розгону 30 листопада і тривали до лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників протестів.

За даними прокуратури, всього під час Революції гідності постраждали 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.