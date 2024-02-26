Прокуратура розслідує імовірне вбивство українських військовополонених під Бахмутом

Прокуратура Донецької області України розпочала розслідування після того, як у телеграм-каналах зʼявився відеозапис, на якому, ймовірно, показано, як російські військові вбивають сімох українських військовополонених. Розслідування відбувається за статтею про порушення законів та звичаїв війни, повідомляє Офіс генерального прокурора України.

На відеозаписі, знятому з дрона, показано, як кількох людей, імовірно, українських військових, беруть у полон, після чого вбивають. Одним із перших запис поширив український OSINT-проєкт DeepState, написавши, що, ймовірно, вбитими є бійці 92-ї окремої штурмової бригади ЗСУ.

В українській прокуратурі заявили, що відеозапис стали розповсюджувати 24 лютого, в другу річницю повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну. У відомстві заявили, що російські солдати вбили беззбройних українських полонених після того, як штурмували позиції ЗСУ між селами Іванівське та Хромове у Бахмутському районі Донецької області.

«Військові держави-агресора навмисне добили поранених і беззбройних українських військових, ігноруючи норми міжнародного гуманітарного права», – заявили в Офісі генпрокурора України.

За даними ОГП, українські слідчі розслідують 19 кримінальних справ за фактами вбивства 45 українських військовополонених.