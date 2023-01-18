ОГП: в Україні кількість загиблих через агресію Росії дітей зросла до 459

В Україні станом на ранок 18 січня внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії загинули 459 дітей, щонайменше 909 – були поранені, повідомив Офіс генпрокурора. Напередодні повідомляли про 456 загиблих і 897 поранених.

«Стало відомо ще про трьох загиблих дітей і трьох поранених внаслідок ракетної атаки ворога на житловий будинок у Дніпрі 14 січня. Наразі загинули шість дітей. 17 – поранені. Також стало відомо, що внаслідок обстрілів Маріуполя Донецької області у березні 2022 року були поранені дев’ять дітей віком від 5 до 17 років», – уточнили в прокуратурі.

В ОГП наголосили, що наведені цифри – не остаточні, триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на окупованих і звільнених територіях.

Управління верховного комісара ООН із прав людини раніше повідомило, що станом на 15 січня змогло підтвердити загибель 7031 цивільної людини в Україні через війну Росії. Реальне число жертв може бути набагато більшим, відзначили в міжнародній організації.