«Дуже спокійно ставлюсь»: міністр освіти Лісовий про можливість відставки

Розмови про можливу відставку не демотивують команду міністерства освіти, тому що у відомстві ставляться до роботи як до служби – про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив міністр освіти Оксен Лісовий. Таким чином він прокоментував періодичну появу в публічному просторі інформації про його звільнення та переформатування Кабінету міністрів.

«Чи демотивують такі розмови? Ні, не демотивують, тому що, насправді, ви ж розумієте, ми тут розглядаємо себе як мобілізованих людей. Ми служимо. Це наша служба. Це не найкомфортніше місце для роботи, аж ніяк. Це служба. Я був би на війні зараз, якби я не був на цій посаді. Власне, на цю посаду мене з війни і забрали, з Серебрянського лісу, якщо ви знаєте. Тому ми ставимось як до служби. Буде демобілізація, ну, фух, видихнемо, слава Богу. Важливо, щоб нам не було соромно за цей період», – зазначив урядовець.


За словами міністра, розмови про кадрові зміни є нормальним процесом для демократичної та динамічної країни.

«Ми стоїмо перед багатьма викликами, на які треба відповідати тут і зараз. І свіжий погляд і змінність влади – це якраз наша цінність, за яку ми боролись. Тому я дуже спокійно ставлюсь до своєї власної долі. Мені важливо зробити максимум в тому місці, де я зараз, на той час і за той час, який мені відведений», – сказав Лісовий.

Водночас він визнав, що постійні чутки про звільнення мають негативний вплив, оскільки за таких умов «важче мотивувати себе планувати довготермінові речі».

Верховна Рада призначила Оксена Лісового міністром освіти і науки в березні 2023 року. За інформацією на сайті МОН, доти й від початку повномасштабного вторгнення він був добровольцем у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.

У 2024 році адвокат Микита Андреєв оприлюднив відповідь на запит від командування Десантно-штурмових військ, за якою Лісовий офіційно не значився в списках бригади (військової частини А0281). Згодом видання «Букви» опублікувало свідчення військових, за якими Лісовий був у зоні бойових дій як доброволець.

    Ірина Сисак

    Журналістка. До команди Радіо Свобода приєдналася 2022-го. У професії – понад 6 років. Половину з них працювала парламентською кореспонденткою на одному з українських телеканалів, відстежувала діяльність народних депутатів у Верховній Раді. Після 24 лютого 2022-го роблю аналітичні матеріали та інтерв’ю на тему війни Росії проти України

