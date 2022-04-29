Окупаційна влада хоче ввести в обіг рублі в Мелітополі – Запорізька ОВА

Російська окупаційна влада планує запровадити обіг рублів у Мелітополі на Запоріжжі, заявляє Запорізька обласна військова адміністрація 29 квітня.

«У Мелітополі з 1 травня окупанти хочуть ввести в готівковий обіг рублі. Для реалізації свого плану вчора вони збирали колишніх співробітників банківської системи, які стали колаборантами. Окупанти планують відправити їх у Ростов-на-Дону на навчання, а потім на базі українського «Ощадбанку» запустити роботу «Сбербанку Росії», – йдеться в повідомленні.

Також, за даними Запорізької ОВА, російські війська призначили нового «керівника відділу культуру» в окупованому Бердянську.

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«Черговим колаборантом став Анатолій Зімін, який працював на одному з місцевих підприємств. У 2013 році Зімін балотувався депутатом у міськраду від комуністичної партії, але не отримав підтримки серед місцевих», – заявляє Запорізька обласна військова адміністрація.

Напередодні секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов висловив думку, що Росія не зможе запровадити рублі на тимчасово окупованих територіях.