Українець Олександр Гвоздик повідомив, що вирішив завершити кар’єру боксера. Він підтвердив цю інформацію виданню Tribuna.com.

Інших коментарів він не надав.

Гвоздик – бронзовий призер Олімпійських ігор 2012 року. На професійному рингу 33-річний українець провів 18 поєдинків.

У 2018 році він нокаутував канадця Адоніса Стівенсона та став чемпіоном світу в напів важкій вазі (до 79,3 кілограма) за версією WBC. Свій останній бій українець провів 19 жовтня 2019 року, коли технічним нокаутом програв росіянину Артуру Бетербієву в поєдинку за чемпіонські пояси WBC та IBF. Це була єдина поразка українця в професійній кар’єрі.