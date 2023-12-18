Олімпіада все ще недоступна для легкоатлетів із РФ, але «світ змінюється» – Коу

«Двері на Олімпіаду» все ще щільно закриті для російських легкоатлетів, але «світ змінюється», сказав 18 грудня Себастьян Коу, президент організації World Athletics (раніше більше відомої як IAAF, Міжнародна федерація легкої атлетики). Про це повідомляє агенція Reuters.

«Змін немає. Найважливішим є те, що автономія та незалежність міжнародних федерацій справді важливі. Ми ухвалили рішення, яке, на нашу думку, є в інтересах нашого спорту… Чи бачу я, що щось зміниться в осяжному майбутньому? Я не знаю. Світ змінюється щопʼять хвилин, ситуація може змінитися. У нас є робоча група, яка стежить за ситуацією, і вона консультуватиме і радитиме», – сказав очільник міжнародної федерації, яка залишилася твердою в питанні недопуску російських атлетів до змагань під своєю егідою.

Раніше в грудні Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заявив, що росіяни та білоруси, які пройшли кваліфікацію у своєму виді спорту на Олімпіаду в Парижі 2024 року, можуть взяти участь у змаганнях як нейтральні атлети – без прапорів, емблем чи гімнів. Таким чином МОК змінив політику, запроваджену в 2022 році, яка передбачала повну заборону на участь російських і білоруських спортсменів.