Рада ООН з прав людини схвалила резолюцію щодо допомоги Україні у галузі прав людини – МЗС

Міністерство закордонних справ України вітає ухвалення 13 липня Радою ООН з прав людини ініційованої Києвом резолюції «Співпраця з Україною та допомога їй у галузі прав людини», повідомляє у середу пресслужба зовнішньополітичного відомства.

«Документ передбачає, що Рада ООН з прав людини впродовж наступних двох років продовжить розгляд ситуації з правами людини в Україні – на всій її території в межах міжнародно визнаних кордонів. Розгляд відбуватиметься у рамках інтерактивних діалогів з верховним комісаром ООН з прав людини на основі підготовлених її управлінням доповідей про ситуацію в Україні з особливим акцентом на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях нашої держави. Згідно з резолюцією, Управління верховного комісара ООН з прав людини також продовжить надавати Україні технічну допомогу в сфері прав людини», – йдеться в повідомленні.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що завдяки цій резолюції «ми зберегли ще на два роки фокус уваги Ради ООН з прав людини до наслідків російської агресії проти України».

Співавторами документа разом з Україною стали 45 країн, серед яких країни ЄС, Австралія, Албанія, Велика Британія, Грузія, Ісландія, Ліхтенштейн, Ізраїль, Канада, Лівія, Молдова, Норвегія, Нова Зеландія, Північна Македонія, США, Туреччина, Чорногорія, Швейцарія, Японія.

Резолюція «Співпраця з Україною та допомога їй у галузі прав людини» ініціюється делегацією України у Раді ООН з прав людини, починаючи з 2014 року. Це вже п’яте схвалення резолюції, яка містить посилання на резолюції Генасамблеї ООН «Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь, Україна».