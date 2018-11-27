Підрозділи ООС привели до повної бойової готовності – штаб

Підрозділи та військові частини сил операції Об’єднаних сил приведені у повну бойову готовність. Про це повідомили у штабі ООС.

«За наказом командувача ООС генерал-лейтенанта Сергія Наєва військовослужбовці об’єднаних сил посилили пильність, підрозділи та військові частини приведені до повної бойової готовності”, – ідеться у повідомленні.

У штабі пояснили, що військові посилили пильність через події на Азовському морі.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три кораблі. Шістьох українських військових поранено, двоє у важкому стані. (Росія заявляє, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала).

Свій осуд з приводу дій Росії висловили представники Польщі й Естонії, а також Канада і Грузія. В Євросоюзі і НАТО закликали до «стриманості і деескалації».

26 листопада, після подій у Керченській протоці Верховна Рада ухвалила запровадження з 28 листопада воєнного стану у низці областей України.